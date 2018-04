UNA ITALIA "SENZA FRETTA" E SENZA GOVERNO. Dopo 70 anni di Repubblica, 64 esecutivi a Palazzo Chigi e 28 Presidenti del Consiglio, l'Italia "senza fretta" si ritrova senza un governo. Quanti giorni sono passati dal 4 marzo? Oggi, fallito il tentativo con Salvini, ci sara' il tentativo con Di Maio, pronto - ha detto - di unire le forze con il Partito Democratico. Di Maio e Renzi al governo creerebbero moltissimi nemici pronti far saltare la "Santa Barbara". Ricordiamo brevemente che le ultime elezioni hanno lasciato il Paese diviso in tre blocchi politici non autosufficienti. Lo abbiamo accennato non molto tempo fa: che cosa ci vuole per creare una nuova legge elettorale che preveda l'elezione di un Presidente? In sostanza vince chi riceve piu' voti. Semplice no? Non succedera' mai perche' questo sistema di elezione quasi sempre elimina un certo numero di poltrone che invece vengono occupate oggi. All'inizio ho parlato di una Italia senza fretta. Sono parole dette sorridendo da un collega americano che ama seguire la situazione politica italiana. Ha anche aggiunto: pensa quanti posti di lavoro perduti perche' con tre al governo, non sara'mai facile, anzi sara' difficile, accontentare chi ha veramente bisogno. Non ha proprio torto. Ma cerchiamo di ricordare che chi si ferma e' perduto, per cui andranno avanti cosi', se siete d'accordo...

Benny Manocchia