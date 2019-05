Tragedia a Citta' Sant' Angelo. Due pazienti morti nell' incendio in clinica

TRAGEDIA A CITTA' SANT' ANGELO: DUE MORTI NELL'INCENDIO IN CLINICA. Un incendio si e' sviluppato, in serata, in una struttura della clinica 'Villa Serena' di Citta' Sant'Angelo. Secondo le prime informazioni dei soccorritori ci sarebbero delle vittime, due uomini ospiti del reparto psichiatrico. Le due vittime sono due pazienti non deambulanti, un 51enne e un 63enne. Avvolti dalle fiamme, secondo le prime informazioni, sarebbero morti carbonizzati. Il personale sanitario della struttura e' riuscito a mettere in salvo una terza persona e tra loro non ci sono feriti Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme, il 118 e i carabinieri. Sono in corso le indagini per capire cosa abbia causato l''incendio. Al momento del rogo la clinica sembra ospitasse una sessantina di pazienti.

Faremo chiarezza per capire come sia stato possibile", scrive il Ministro della Salute in un tweet. "Sono vicina ai familiari delle due vittime e agli altri pazienti ricoverati", conclude Grillo.

Intanto la Procura di Pescara ha aperto un fascicolo per accertare eventuali responsabilità. Anche la Regione Abruzzo ha avviato una indagine conoscitiva che metterà a disposizione dei magistrati che indagano su questa vicenda.

Redazione Independent