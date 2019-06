'Test drive' in vigna coi trattori della Technologic Holding

“TEST DRIVE” IN VIGNA COI TRATTORI TECHNOLOGIC HOLDING. La Technologic Holding srl è lieta di presentare al pubblico il trattore agricolo “ATR3B XL”, un prodotto molto innovativo sia nelle forma che per le prestazioni che è capace di offrire. L’ATR3B XL è il mezzo elettivo per lavorare nei vigneti (dove non teme la concorrenza) ma capace di soddisfare le aspettative di ogni agricoltore su qualunque terreno. I punti di forza dell’ATR3B XL sono la sua grande mobilità, grazie allo snodo centrale di cui è dotato, la possibilità per l’operatore di lavorare in tutta sicurezza grazie ad un baricentro molto basso, per lavorare in campagna (vigneto, uliveto, altre tipologie di fondi agricoli coltivati) in ed una cabina climatizzata. “Questa azienda – spiega l'anima dell'iniziativa il dott. Sergio Cipolloni, ex AD di Fater Spa - nasce per volontà di un gruppo di manager che, colpiti dall’idea creativa di un artigiano, hanno deciso di investire denaro e la loro managerialità acquisita in lunghi anni di attività in imprese multinazionali con l'obiettivo di fondo di creare lavoro in un territorio che ha bisogno nuove iniziative capaci di generare nuova occupazione. Questa è la strategia di fondo, l'aspirazione, il sogno degli imprenditori che hanno partecipato”. La newco Tecnologic Holding srl, con sede operativa in Contrada Bucceri a Villanova di Cepagatti (Pescara), è composta da un gruppo di persone che hanno alle spalle un'esperienza manageriale di alto livello. Oltre a Sergio Cipolloni, abruzzese, c'è anche il dott. Giovanni Ciserani, ex Presidente di Global Fabric Care, P&G Ginevra. Completano il board aziendale Giulio Sabatino, che è stato un imprendtore del settore edile, e il sig. Roberto Buccella, l’uomo che ha avuto l’intuizione che ha portato alla creazione dell’ATR3B XL.



Appuntamento il 14 giugno 2019 presso la cantina “Podere Della Torre” (Spoltore – Pescara) con inizio alle ore 15. Programma: • Registrazione ospiti

• Presentazione azienda

• Dimostrazione mezzi

• Buffet e degustazione vini Per informazioni (è gradita la prenotazione) 349-7390899. Sito web: www.technologicholding.eu