"Super rapina" alle Poste di Via Di Sotto. Bottino 150mila euro

"SUPER RAPINA" ALLE POSTE DI VIA DI SOTTO. LADRI IN FUGA CON 150MILA EURO. Una "super rapina" e' stata compiuta ieri presso l'ufficio postale di via di Sotto, ai Colli di Pescara. Due banditi, con il volto coperto e armati di pistola, dopo aver minacciato e immobilizzato con delle fascette i dipendenti, si sono fatti consegnare i soldi per poi darsi alla fuga. Il bottino, ancora in corso di quantificazione ma secondo le prime stime ammonterebbe a 150 mila euro. Due persone sono state soccorse dal 118: una e' stata trasportata in ospedale, in condizioni non gravi, per delle abrasioni ai polsi; l'altra e' stata trattata sul posto per lo spavento. Gli investigatori sono sulle tracce dei due protagonisti con accento pescarese fuggiti dal retro a piedi. C'e' da appurare se in zona ci fosse un complice ad attenderli in automobile. Ingada la Squadra Mobile con la Polizia Scientifica.

Redazione Independent