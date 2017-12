SGOMINATA BANDA ITALIANISSIMA SPECIALIZZATA NEI FURTI DI VESTITI. A seguito di indagine protrattasi per diversi mesi i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Pescara hanno denunciato M.A., 42enne, P.G., 31enne e C.F., 30enne, tutti pregiudicati di Pescara, per il reato di furto aggravato in concorso.

Quattro i colpi contestati alla banda: furti di capi di abbigliamento di marca avvenuti nelle Province di Pescara e Teramo ai danni di famosi esercizi commerciali. Il primo, solo tentato, a Pineto nella notte tra il 15 ed il 16 gennaio scorso, il secondo sempre a Pineto consumato sempre la stessa notte e che ha fruttato un bottino di circa 70.000 euro. Gli altri due sono stati consumati a Pianella nella notte tra il 20 e 21 gennaio per un valore totale di circa 88.000 euro.

Singolare il modo di agire del terzetto: affittavano furgoni con i quali compiere i colpi e li restituivano dopo pochi giorni senza destare alcun sospetto. I carabinieri grazie ai tracciati degli apparati GPS installati dal noleggiatore sui propri mezzi ed analizzando i tabulati dei telefoni in uso ai malviventi sono riusciti a ricostruire i quattro episodi scoprendo la consumazione di tutti i fatti reato contestati.

Redazione Independent