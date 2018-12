Regionali Abruzzo 2019 - Partita chiusa: sono cinque i candidati presidenti

ELEZIONI REGIONALI ABRUZZO 2019: CINQUE I CANDIDATI PRESIDENTI. E' pressochè chiusa la partita per le elezioni regionali Abruzzo 2019. I candidati presidenti sono solamente cinque e si confronteranno nella campagna elettorale che porterà gli abruzzesi al voto il 10 febbraio 2019 per il rinnovo del Consiglio regionale d'Abruzzo.

Si tratta di:

Sara Marcozzi (Movimento 5 Stelle), già consigliere regionale;

(Movimento 5 Stelle), già consigliere regionale; l'ex senatore di Forza Italia Fabrizio Di Stefano (coalizione di liste civiche);

(coalizione di liste civiche); l'ex vicepresidente del Csm Giovanni Legnini per il centrosinistra

per il centrosinistra il senatore Marco Marsilio (Fratelli d'Italia) per il centrodestra

(Fratelli d'Italia) per il centrodestra Stefano Flajani (Casapound)

Intanto in questi giorni i partiti e le coalizioni sono impegnati a preparare le liste dei candidati e gli adempimenti necessari, come la raccolta delle firme, da presentare entro il prossimo 10 gennaio 2019.

Non è escluso che possano esserci delle soprese, magari una lista di sinistra alternativa al centronistra ma, ad oggi, il tutto appare molto davvero complicato. Potere al Popolo, ad esempio, dopo la rottura con Rifondazione Comunista ha annunciato che non si presenterà alle regionali abruzzesi per prepararsi all'appuntamento delle europee di maggio.

Redazione Independent