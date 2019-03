Pescara: sequestrato fucile a canne mozze al "Ferro di Cavallo"

PESCARA: SEQUESTRATO UN FUCILE A CANNE MOZZE AL "FERRO DI CAVALLO". Si susseguono i controlli della Polizia di Stato al “ferro di cavallo”. Sequestrato un fucile a canne mozze. Ieri mattina gli uomini della Questura di Pescara si sono nuovamente recati nel complesso immobiliare noto come “ferro di cavallo” dove, con la preziosa collaborazione dei Vigili del Fuoco, hanno dato corso ad una serie di perquisizioni che hanno per lo più interessato gli spazi comuni del fabbricato.

Ispezionando in particolare un locale “tecnico”, regolarmente chiuso, al civico 171, gli agenti della Squadra Mobile hanno rinvenuto, ben occultato dietro ai serbatoi dell’autoclave, un fucile a canne mozze calibro 12, privo di munizioni, al quale erano state tagliate parte delle canne e del calcio in legno, in modo da ridurne l’ingombro.

L’arma sequestrata dai poliziotti, un fucile sovrapposto di marca Benelli, non risulta provento di furto e sono in corso accertamenti finalizzati alla ricostruzione dei fatti.

Le indagini sono coordinate dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Pescara, dr.ssa Marina Tommolini.

Redazione Independent