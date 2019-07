Pescara: ancora una rissa sul Lungomare, ancora droga sequestrata dalla polizia

PESCARA: ANCORA UNA RISSA, ANCORA DROGA SEQUESTRATA. La scorsa notte il personale della Squadra Volante della Questura di Pescara si e' trovato a gestire una situazione di ordine pubblico nella zona sud di Pescara. In una via adiacente il lungomare, c'era stata la segnalazione di una rissa in corso. Ma gli agenti, una volta raggiunto il luogo indicato, non hanno trovato nulla. Piu' in là c'erano due giovani che stavano correndo così uno è stato raggiunto e interrogato sul suo comportamento. Non avendo ottenuto risposte significative gli agenti della Squadra Volante si sono messi alla ricerca di qualche indizio e, con un po' di fortuna, si sono accorti della presenza di due pacchetti strani. Una volta aperti e' spuntata fuori la droga: circa 280 grammi di marijuana.

Adesso son in corso ulteriori accertamenti di natura investigativa per capire il collegamento tra gli episodi.

Redazione Independent