Pescara a Pontedera cerca i tre punti per mantenere la vetta

Domani, domenica 19 settembre, alle ore 17:30, il Pescara sarà impegnato sul neutro di Pontedera contro l'Aquila Montevarchi. Incontro valido per la quarta giornata del Girone B di Serie C. Si affronteranno due formazioni con diverse ambizioni ma con la stessa voglia di fare risultato. Il Montevarchi attualmente è a quota 6 punti, il Delfino è ancora imbattuta ed è in testa alla classifica insieme al Siena a quota 7 punti ed ha guadagnato in settimana anche il passaggio del turno in Coppa Italia ai danni del Grosseto. La partita, in programma per domani pomeriggio alle ore 17:30, sarà visibile in diretta televisiva ed in streaming su Eleven Sports. Arbitra Michele Giordano di Novara; assistenti Mattia Bartolomucci di Ciampino e Simone Biffi di Treviglio; quarto ufficiale Thomas Bonci di Pesaro.

Il tecnico del Pescara Gaetano Auteri cerca di spegnere i facili entusiasmi dopo l'ottimo avvio di stagione. "La Coppa è passata, e domani saremo di nuovo in campo. Abbiamo rivisto alcune cose dell'ultima partita e pensiamo al prossimo avversario: ci aspetta una gara impegnativa. Il Montevarchi? È una squadra aggressiva, che gioca un buon calcio e ha buoni contenuti tecnici. Per quello che ha fatto vedere in queste prime tre partite, ha meritato tutto ciò che ha. L'ho visto contro l'Ancona. Sarà un bel test, che arriva subito ad inizio stagione". Queste le probabili fomazioni.

AQUILA MONTEVARCHI (3-4-1-2): Rinaldi; Achy, Tozzuolo, Bassano; Amatucci, Mercati, Carpani, Lischi; Barranca; Jallow, Gambale. Allenatore: Malotti

PESCARA (3-4-3): Di Gennaro; Ingrosso, Drudi, Illanes; Zappella, Memushaj, Rizzo, Nzita; Galano, De Marchi, D’Ursi. Allenatore: Auteri