METEO: UN'ONDATA DI MALTEMPO IN INTENSIFICAZIONE NEI PROSSIMI GIORNI. Le previsioni meteorologiche annunciano un’ondata di maltempo in intensificazione nei prossimi giorni. E' quanto annuncia il Centro Meteo Funzionale della Regione Abruzzo nel consueto bollettino diffuso che annuncia temperature in picchiata e neve ad alta quota.

A MONTESILVANO C'E' TELEGRAM. A Montesilvano, quinta città d'Abruzzo per numero di abitanti, il sindaco Francesco Maragno ricorda l'importante novità tecnologica per avvisare i cittadini dei problemi del maltempo: «Ad aprile 2016 abbiamo attivato “Montesilvano Informa”, un servizio di comunicazione con la cittadinanza che si avvale del sistema di messaggistica WhatsApp ed esteso, lo scorso settembre, anche a Telegram. Questo servizio, uno dei primi in tutta la Regione, ma senza ombra di dubbio il più utilizzato con circa 6000 iscritti su WhatsApp e 585 su Telegram, ci consente di informare in tempo reale i nostri concittadini e tutti gli utenti iscritti, in caso di emergenza o anche su eventi e tutte quelle informazioni utili per la cittadinanza. Ovviamente tali servizi integrano la pagina Facebook del Comune e il sito istituzionale, dove è possibile reperire le informazioni. Poiché il sistema di WhtasApp è ormai saturo e non più implementabile nelle iscrizioni, invitiamo, soprattutto in previsione del maltempo che potrebbe interessare nei prossimi giorni il nostro territorio, i cittadini a connettersi attraverso Telegram».

COME FUNZIONA? Dopo aver installato la App Telegram sul proprio smartphone, è necessario cercare il canale pubblico @Montesilvano Informa, nella sezione “Ricerca Globale”, quindi entrare nella chat e cliccare sul pulsante UNISCITI. Da quel momento si riceveranno le comunicazioni future e verranno visualizzati anche tutti i messaggi inviati in precedenza. Non è necessaria alcuna richiesta di attivazione del servizio.

Con l’iscrizione, l’utente dà la propria adesione al trattamento dei dati nel rispetto della normativa vigente sulla privacy. Per cancellarsi dal servizio, basta andare su “Info Canale” e poi cliccare su “Lascia Canale”. Il Comune invierà i messaggi in maniera unidirezionale. Il servizio non avrà dunque il compito di ricevere segnalazioni.

Redazione Independent