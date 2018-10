MARTINSICURO: RINVENUTO CADAVERE DI DONNA. Nella mattinata odierna personale della Squadra Mobile e del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica, coadiuvati dai Vigili del Fuoco, hanno fatto accesso all’interno di un appartamento sito in un condominio di via Vezzola di Martinsicuro.

All’interno, vicino al letto, è stato trovato un corpo femminile ormai “mummificato” verosimilmente riconducibile alla proprietaria dell’immobile, sig.ra Marisa Cristante nata nel 1932, residente a Pozzaglia Sabina (RI).

La scomparsa della stessa, effettuata presso gli uffici di polizia di Rieti, risalirebbe ad anni fa ma, per assenza di qualsiasi parente, l’attività di ricerca non aveva dato alcun esito sino a quando non si è accertata la proprietà dell’abitazione nella cittadina rivierasca teramana.

E’ stato così che il Sindaco di Pozzaglia Sabina ha segnalato al Questore di Teramo la proprietà dell’immobile suddetto e, immediatamente, è stato inviato sul posto il personale della Questura, con intese con la Procura della Repubblica di Teramo, che ha riscontrato la presenza del corpo senza vita della donna.

Il Sostituto Procuratore di turno ha disposto la rimozione della salma, che è stata trasferita presso l’obitorio dell’Ospedale Civile di Teramo a disposizione di quell’Autorità Giudiziaria.

