La settimana politica alla Regione Abruzzo

LA SETTIMANA POLITICA ALL'EMICICLO. La settimana politica dell’Emiciclo si apre martedì 19 giugno con la convocazione alle ore 12 della Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le immunità. La Giunta è chiamata a formalizzare la convalida del nuovo Consigliere regionale Antonio Mario Innaurato ai sensi dell’art. 18 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio. Nel pomeriggio dello stesso giorno, alle ore 14.30, si riunisce la Commissione Territorio e Ambiente per esaminare i seguenti progetti di legge: “Norme in materia di Governo, la Tutela e l’Uso del Territorio”; “Nuova disciplina del Parco naturale regionale Sirente – Velino” ; “Disposizioni in materia di pertinenze idrauliche”; “Norme per il recupero ed il riuso temporaneo di immobili ed aree produttive dismesse”; “Legge Quadro. Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette della Regione Abruzzo”; “Attuazione della mobilità sostenibile – utilizzo condiviso delle automobili private: carpooling Abruzzo”; “Modifica alla L.R. 3 marzo 2010, n. 7 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità)”; “Istituzione della Carta d’identità strutturale dell’edificio strategico (CISES)”; “Istituzione del trasporto regionale pubblico notturno e norme in materia di prevenzione degli incidenti stradali durante il fine settimana”. La Commissione Territorio si confronterà, inoltre, sul provvedimento amministrativo in materia di “Definizione dei Servizi Minimi e degli ambiti di traffico del Trasporto Pubblico Locale” e sul tema ha chiamato in audizione i Presidenti dell’Anav (Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori) della Filt Cgil Abruzzo, della UilTrasporti e della Faisa-Cisal insieme ai rappresentanti delle segreterie regionali dei sindacati di categoria. Infine, la Commissione ascolterà il Sottosegretario Mario Mazzocca sul “Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti (PRGR)”. Mercoledì 20 giugno, alle ore 10, è convocata la Commissione Vigilanza per le audizioni dell’ing. Emidio Primavera, RUP dei lavori per la “nuova costruzione, demolizione e ristrutturazione dell’Ospedale clinicizzato SS. Annunziata di Chieti”. In audizione anche l’Assessore Silvio Paolucci e il Direttore Angelo Muraglia sulla risoluzione “Riconversione dell’Ospedale di Guardiagrele in ‘Ospedale in zona disagiata’ (D.M. 70/2015) e ‘Ospedale per acuti a valenza Medico geriatrica’. La seduta della Commissione Vigilanza terminerà con gli interventi dell’Assessore Dino Pepe e del Direttore Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca sullo stato di attuazione della legge regionale “Istituzione della Banca della Terra d’Abruzzo”.

