La coppia più bella del mondo

LA COPPIA PIU' BELLA DEL MONDO. Il piu' bell'uomo del mondo si e' innamorato della piu' bella donna del mondo. Come in un copione di Hollywood. In verita' la mecca del cinema ha qualcosa in comune con questo affair: lui e' l'attore Brad Pitt, amato dalle donne di mezzo mondo, lei e' Charlotte Casiraghi, bellissima e italianissima. I due si conobbero tempo fa quando George Clooney li invito' nella sua villa sul Lago di Como. Brad era con sua moglie, l'attrice Angelina Jolie, ma il suo sguardo era rivolto su quella stupenda ragazza che passava dall'inglese al francese all'italiano... Poi lui le aveva mandato alcuni e-mail e lei aveva sempre risposto. Oggi Brad ha confessato ad alcuni suoi amici di essersi innamorato di Charlotte. "Dopo 12 anni di inferno con Angelina, ora posso respirare" ha dicharato l'attore. Cosi' si sono incontrati a New York. Charlotte appare molto contenta. La sua vita sentimentale non e' stata mai completa, nemmeno con Gad Elmaleh dal quale ha avuto un figlio, Raffaele. Poi era stata vista con Dimitri Rassam e con Lamberto Sanfelice a Roma, passeggiare come due colombi innamorati. Oggi Brad Pitt, 53 anni. Charlotte ne ha 31. Pare come se cercasse una figura paterna. Charlotte perdette suo padre (perito in un incidente di motonautica) quando lei aveva 4 anni. Sua madre, Carolina di Monaco, aveva pianto con lei la perdita di Stefano. Charlotte, da allora, e' andata in Brianza per abbracciare i genitori di suo padre. "Mi sento piu' a casa qui che a Monaco" disse. Brad Pitt e' di Shawnee, nell'Oklahoma, e' una persona simpatica, semplice, che beve birra in quantita' e parla la lingua degli indiani shawnee del suo paese. Andra' d'accordo con Charlotte? Lei ama i cavalli, non disdegna un drink o due e lavora come ambasciatrice di Gucci e Mount Blanc. Non dovrebbe, suo padre le ha lasciato diversi milioni. L'agente di Brad ha detto che l'attore andra' a Londra per lavoro. O forse perche' vuole stare vicino alla sua Charlotte?

Benny Manocchia