L' ultima 'Zagat Giunta' prima dello scioglimento del Consiglio l' 11 aprile

L'ULTIMA 'ZAGAT GIUNTA' PRIMA DELLO SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. E' stata resa nota l'ultima giunta comunale pescarese prima dello scioglimento del Consiglio della Città di Pescara che avverrà il prossimo 11 aprile. Il dottor Natarelli sarà nuovo assessore mentre il 43enne Di Iacovo avra' la carica di vicesindaco. La delega al Verde Pubblico è stata invece assegnata all’assessore Paola Marchegiani, che detiene già quella alla Riserva dannunziana, mentre la delega per l’Area di Risulta è stata trattenuta dal Sindaco. Avvicendamento anche sugli scranni del Consiglio dove diventa consigliere Mirko Frattarelli. “A Blasioli il mio ringraziamento per il grande lavoro svolto per la città e per quello che lo aspetta alla Regione – così il sindaco Marco Alessandrini - A Natarelli, va il mio benvenuto, a lui il timone dei Lavori Pubblici e della Manutenzione, con un attivo di tanti lavori pubblici a vantaggio della città, svolti e in via di definizione che in questi anni siamo riusciti a varare nonostante le difficoltà che l’Ente ha dovuto affrontare. Ho voluto raggruppare le deleghe al Verde affidandole a Paola Marchegiani che ha già quella alla Riserva dannunziana, anche qui con tante iniziative avviate dal Settore, non ultima la piantumazione dei 3.000 alberi donati alla città che ci apprestiamo ad eseguire nel mese di marzo. In bocca al lupo, infine, al nuovo vicesindaco Giovanni Di Iacovo, sono certo che saprà rivestire con impegno e positività questo ruolo, come in questi anni ha dimostrato con il lavoro portato avanti per la Città”.

Ricordiamo che Pescara tornerà al voto il prossimo 26 maggio in concomitanza con le elezioni europee.

Redazione Independent