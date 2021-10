Il dossier dell’Autotrasporto: caro pedaggi, caro gasolio, carenza di autisti

I principali dossier legati al mondo dell'autotrasporto abruzzese saranno al centro, domani pomeriggio, dell'assemblea regionale di Cna Fita. La crescente carenze di autisti, i nuovi percorsi formativi allo studio con

la Regione Abruzzo, i problemi legati ai gravi rallentamenti provocati dai cantieri sul tratto abruzzese e marchigiano dell'A14, l’aumento monstre dei pedaggi annunciato su Strada dei Parchi, il caro gasolio, il ricorso agli operatori

privati per accrescere l'offerta legata al trasporto pubblico locale: sono questi alcuni dei temi al centro del confronto, in programma alle 17 nella sede regionale di Cna Abruzzo, in via Cetteo Ciglia 8, a Pescara, cui prenderanno parte il responsabile nazionale di Cna Fita, Mauro Concezzi, la presidente e il coordinatore regionale Luciana Ferrone e William Facchinetti.