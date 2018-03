GITA TURISTICA PER CONOSCERE LA "PICCOLA AMERICA". Immaginate di essere venuti in America per una gita turistica. Alla traduttrice (che chiameremo Mary) fate capire che vi piacerebbe visitare qualche paesino, oltre alle solite New York, Los Angeles, Miami. Mary sorride e vi chiede di essere pronti, vi fara' vedere alcuni paesini con poche centinaia di abitani, sparsi negli Stati dell'Unione. La Pennsylvania e' vicina a New York, quindi Mary vi portera' prima a Intercourse e poi a Blue Ball. Cominciamo bene, che razza di nomi,esclamano le signore del gruppo. Ora dritti verso l'Iowa, lo Stato noto per la sua ricca produzione di grano E a proposito ecco Fertile, paese di agricoltori, naturalmente. Nel Maryland, pieno di italiani, si trovano di fronte Accident. Ma soltanto nel nome. Accident e' un paese privo di incidenti, assicurano. Piu' giu', nel Kansas, arriva Liberal, strano nome per un paese pieno di conservatori. Arrivati nel Colorado, le cose appaiono strane entrando in una cittadina chiamata NoName. Gli abitanti di quel paese sono chiamati gli Innominati? Nel freddo Wyoming si sentiranno liberi a Freedom, popolato di natives Cherokee. E rinvigoriti dal freddo, i gitanti sono ora nell'Oregon, ma sono colpiti dalla noia una volta a Boring. Dopo un viaggio di molte centinaia dii km, ecco il caldo Sud. Dogtown in Albama: paese di cani, ma in verita' non ce ne sono a Dogtown. Ma forse volevano soltanto dire: e' un paese cane! Poi Experiment in Georgia, stato che e' tutto un... esperimento. Mary chiede scusa: non potrete vedere Chicken (pollo) perche' si trova in Alaska, dall'altra parte del mondo. Ma il gruppo e' soddisfatto, convinto di avere visto la vera "piccola america".