FIRST LADY OPERATA. Melania Trump e' ricoverata nell'ospedale Walter Reed di Washington. E' stata operata con successo, per la chiusura di un vaso sanguigno a causa di un coagulo. Precedentemente la Fist Lady e' sottoposta a un proceso di embolizzazione sotto la cura di una radiololga del Walter Reed. I medici non prevedono complicazioni, ma Melania dovra' restare in ospedale per un certo numero di giorni. Il presidente degli Stati Uniti, suo marito, e' andato in visita dalla moglie piu' di un volta. Fin qui le notizie ufficiali.

Benny Manocchia