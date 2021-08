Fiamme al Villaggio Alcyone, paura al confine tra Pescara e Francavilla

Purtroppo le fiamme stanno insidiando le abitazioni nella zona del Villaggio Alcyone, al confine tra Pescara e Francavilla al Mare.



I vigili del fuoco sono in azione per spegnere una serie di focolai divampati per cause ancora sconosciute (si parla di un canneto) a Colle Pineta e zona Pineta sud (strada della Bonifica) ma alimentate dal forte vento di oggi e da temperature intorno ai 40 gradi.

Alcune abitazioni sono state evacuate a scopo precauzionale dalle forze dell’ordine mentre i pompieri di Pescara sono impegnati su più fronti, anche con un elicottero.

Seguiranno aggiornamenti sugli sviluppi dei roghi.