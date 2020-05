Emergenza Coronavirus: nessun nuovo contagio a Pescara. E' la prima volta!

EMERGENZA CORONAVIRUS: NESSUN NUOVO CONTAGIO A PESCARA. Nessun nuovo contagio a Pescara. Per la prima volta dall’inizio dell’emergenza Covid-19 non si sono registrati nuovi casi di Coronavirus nel capoluogo adriatico, uno dei luoghi messi maggiormente a dura prova dal virus di Wuhan. Ad annunciarlo è nel bollettino medico diramato dal servizio prevenzione e tutela della salute. Dei sette casi totali accertati oggi in tutta la regione, sei fanno capo alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti e uno a quella di Teramo.

LE PREVISIONI DEGLI ESPERTI. Aaprile gli esperti dell'Osservatorio per la Salute delle Regioni Italiane indicarono per l'Abruzzo il 7 maggio quale data a contagio zero. Una previsione che si è rivelata errata di undici giorni, ma quella di oggi nonostante i nuovi positivi (+7 rispetto a ieri, totale 3193) verrà ricordata come simbolo della lotta contro la malattia. Naturalemente guai ad abbassare la guardia perché il virus non è scomparso come ci dimostra il focolaio che si è creato a Vasto tra alcune persone che avevano partecipato a un funerale in Molise.

Redazione Independent