ELEZIONI AMMINISTRATIVE: DOPPIO TURNO A CHIETI ED AVEZZANO. Servirà una nuova cosultazione, tra 14 giorni, per eleggere il nuovo primo cittadino di Chieti ed il nuovo sindaco di Avezzano: sia Fabrizio Di Stefano che Gianni Di Pangrazio non hanno ottenuto il 50%+1 delle preferenze alle elezioni tenutesi domenica 20 settembre e lunedi 21. 'Testa a testa' tra i candidati teatini Diego Pietro Ferrara e Bruno Di Iorio mentre nel capoluogo marsicano Tiziano Genovesi e' in vantaggio sulla candidata Anna Maria Taccone. Ancora molte le sezioni da scrutinare.

Redazione Independent