D'Alfonso, il "senatore faraone" su Toninelli: «Passerà alla storia come Ministro degli Ululati»

SICUREZZA AUTOSTRADE A24 E A25. IL "SENATORE FARAONE" E' SCATENATO. «Il Ministro Toninelli commissaria il Ministero delle Infrastrutture con le proprie sensazioni personali. Fa un sopralluogo visivo e declama la pericolosità autostradale. Il Ministro delle Infrastrutture, “non causale” , non ha il compito di stupire ma di misurare i problemi reali, di reperire le risorse e di attivare i Cantieri per realizzare la sicurezza delle infrastrutture. Se ci sono pericoli verificati tecnicamente dall’Ordinamento delle competenze del Ministero si proceda di conseguenza, se servono lavori si procurino le risorse e si facilitino le procedure. Toninelli rischia di passare alla storia come il Ministro dello Stupore e degli Ululati». Questo il post facebook del "senatore faraone" Luciano D'Alfonso dopo aver appreso le dichiarazioni del Ministro che personalmente ha visionato "le condizioni di condizioni di degrado" dei piloni dei viadotti sulla A24 e A25.

STRADA DEI PARCHI DIFFIDA IL MINISTERO. Strada dei Parchi Spa, concessionaria delle autostrade A24 e A25 fra Lazio e Abruzzo, ha inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una diffida per lo sblocco dei 192 milioni di euro per la messa in sicurezza dei viadotti, fondi inseriti nel 'decreto Genova'. Si chiede di "voler adottare senza ulteriore indugio e comunque entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione della presente ogni atto autorizzativo teso a consentire l'avvio di lavori urgenti o comunque ritenuti necessari, con ogni conseguente assunzione di responsabilità in caso di ulteriori ritardi e/o espresso diniego".



Redazione Independent