Da oggi possono riaprire le librerie, cartolibrerie e negozi per bimbi

ABRUZZO: RIAPRONO LE LIBRERIE, CARTOLIBRERIE E NEGOZI PER BAMBINI. Non è la cosiddetta "fase due" del contenimento del Coronavirus, che dovrebbe iniziare il prossimo 4 maggio. Ma quella che comincia oggi — martedì 14 aprile — è una fase intermedia che prevede una una parziale riapertura delle attività e nuove regole da rispettare (qui il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri completo) . Anche in Abruzzo le librerie, le cartolibrerie ed i negozi di abbigliamento per neonati e bambini potranno riaprire, salvo ovviamente impedimenti personali e scelte aziendali. Ad esempio, noi di Abruzzo Independent, abbiamo provato a fare un po' di chiamate ai negozi della tipologia sopraindicata ma non tutti hanno risposto, segno che il ritorno alla 'normalità' è ancora lontano. Pertanto, ci permettiamo di consigliare ai nostri lettori, qualora dovessero pensare di recarsi in uno dei negozi del territorio per gli acquisti, di chiamare prima onde evitare di fare un viaggio a vuoto.

Redazione Independent