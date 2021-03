Cosmetici a base di bava di lumaca: le ragioni per cui sono molto apprezzati

La bava di lumaca è dotata di proprietà naturali sorprendentiche rendono questo ingrediente un valido alleato per il trattamento di ogni tipo di pelle. Bioluma ha creato un’intera linea di cosmetici utilizzando come base questo prodotto unico.

La nascita di questi prodotti nasce da studi dermatologici e in laboratorio da una scoperta che viene da lontano. La storia di questo prodotto nasce con la tribù nativa del sud America chiamata Lavachence, i quali durante la fine degli anni ’80 avevano improntato la loro economia sull’esportazione di lumache verso l’America e la Francia. Ciò che colpiva molto gli stranieri era la bellezza e la giovinezza della pelle delle mani di questo popolo, nonostante lavorassero a contatto con il terreno tutti i giorni. Con il passare degli anni sono stati effettuati test scientificiche hanno confermato gli importanti benefici di alcune secrezioni di bava di lumaca.



Allevamento sostenibile

Tutti gli animali che Bioluma utilizza sono allevati nelle campagne della Toscana lontani dall’inquinamento cittadino.

E’ importante sottolineare l’attenzione del marchio verso i suoi animali i quali vivono la loro vita per produrre la bava, senza subire maltrattamenti o danni durante il processo di estrazione.

Benefici delle creme alla bava di lumaca di Bioluma

I cosmetici Bioluma a base di bava di lumaca sono molto apprezzati poiché sfruttano le conosciute proprietà di questa materia prima. In base al prodotto si avrà una funzione differente, ad esempio la crema viso ha una funzione idratante, che contrasta la secchezza della cute ma non solo; infatti è anche coadiuvante al trattamento delle rughe, rendendo questo prodotto anche un anti-age, contrastando la comparsa dei segni del tempo sulla pelle.

Bioluma ha ideato diverse gamme di prodotti per ogni tipo di pelle, esistono creme per la pelle secca, per quella grassa e per quella mista.

Cosmetici per idratare e rimuovere le impurità sul viso

Bioluma ha ideato una linea viso che ha come obiettivo idratare,nutrire e donare luminosità alla pelle. Per avere i massimi beneficiè consigliabile seguire una routine, poiché ogni step ha unafunzione specifica.

Il primo passo è utilizzare un gel detergente struccante che è indicato per tutti i tipi di pelle. La sua funzione principale è rimuovere le impurità dovute anche al make-up, indicato per viso, collo e decolletè.

Il passaggio successivo è l’applicazione della bava di lumaca pura, prodotto di punta dell’azienda, la quale ha funzione idratante, lenitiva, anti età e normalizzante. L’applicazione va effettuata 1-2 volte al giorno ed è necessario massaggiare fino a quando la pelle del viso non avrà assorbito; da segnalare non unge minimamente lasciandovi quindi le mani pulite.

L’ultimo step ha il compito di conferire un adeguato livello di idratazione cutanea e ciò è possibile con tre metodi differenti in base alle vostre esigenze.

• Siero viso alla bava di lumaca : prodotto che si può utilizzare immediatamente do po la detersione del viso . Ha una texture setosa e leggera, ricco di principi attivi come olio di argan , acido ialuronico e vitamine C-E.

• Gel viso alla bava di lumaca : indicato per ogni tipo di pelle poiché è a base naturale. Per applicarlo è necessario massaggiare delicatamente fino al suo completo assorbimento.

• Crema viso alla bava di lumaca : d a applicare al mattino e alla sera sulla pelle asciutta, ricca di sostanze naturali come bava di lumaca, acido ialuronico, peptide anti- age e molti altri.

Bioluma ha ricavato da un prodotto completamente naturale come la bava di lumaca pura, l’essenza della sua linea di cosmetici idratanti, nutrienti, coadiuvanti al trattamento cosmetico anti-age. Sul sito di Bioluma potete trovare molte informazioni aggiuntive e guardare l’intera gamma di prodotti disponibili.





Redazione Independent