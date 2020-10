CORONAVIRUS IN QUESTURA: INFETTATI DODICI AGENTI DI POLIZIA. Una bruttissima notizia in attesa di conferma ma ci sarebbe molti casi di coronavirus presso la Questura di Pescara. I contagi accertati sarebbero dodici e riguarderebbero il personale in servizio all’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e alcuni agenti della Squadra Volante. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di persone asintomatiche in attesa del tampone di controllo ed al momento in quarantena e isolamento domiciliare. Nessun ufficio della questura e’ chiuso e le attivita’ sono operative.

Redazione Independent