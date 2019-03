Coppia getta 1chilo di fumo nel parcheggio del Megalo' per sfuggire invano all'arresto

CHIETI: COPPIA TRASFERTISTA NEI GUAI PER UN CHILO DI FUMO. Non ce l'hanno fatta a consegnare, chissà dove, quel chilo di hashish che avevano comperato, chissà dove, la coppia finita in carcere a Chieti, sabato scorso, al termine di un rocambolesco inseguimento nel parcheggio del centro commerciale Megalo' di Chieti Scalo.

Ad insospettire i poliziotti, che avevamo predisposto un posto di blocco, la manovra azzardata del conducente all'altezza della rotatoria di Via Tirino. L'uomo ha provato a confondersi nel traffico del sabato sera invano.

Durante l'inseguimento non e' sfuggito il tentativo di disfarsi dello stupefacente gettato via dal finestrino dell'automobile in fuga.

La droga, custodita in un pacchetto marrone, era dell'hashish del peso di un chilo. Immessa sul mercato avrebbe fruttato 10mila euro.

Redazione Independent