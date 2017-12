Consiglio Regionale d'Abruzzo: confronto su esperimento Sox e emergenza neve

CONSIGLIO REGIONALE: NELLA SEDUTA DEL 12 DICEMBRE CONFRONTO SU ESPERIMENTO SOX E EMERGENZA NEVE. Il Presidente Giuseppe Di Pangrazio ha convocato il Consiglio regionale dell’Abruzzo per martedì 12 dicembre con inizio della seduta alle ore 11. Al centro della discussione due temi concordati in Conferenza dei Capigruppo: “Esperimento SOX – Vicenda acquifero Gran Sasso d’Italia, in relazione ad autostrada A/24 e Laboratorio INFN” e “Iniziative per la gestione delle emergenze invernali 2017/2018”. Tra i provvedimenti in approvazione quello relativo al Documento di Economia e Finanza Regionale 2018-2020. La seduta si aprirà con le seguenti interrogazioni: “Procedure di concorso pubblico per l’accesso alla carriera dirigenziale del ruolo amministrativo indette dalle ASL di L’Aquila-Avezzano-Sulmona e Teramo. Mancato utilizzo graduatorie vigenti” (firma Mauro Febbo); “Istituzione di un Centro di Riferimento di Chirurgia ad Alta Tecnologia per Impianti Protesici Retinici presso l’UOC di Oculistica ASL Pescara” (firma Domenico Pettinari); “Intervento della Regione Abruzzo per il sostegno delle spese relative alla raccolta e smaltimento dei rifiuti piaggiati” (firma Giorgio D’Ignazio). Previste, inoltre, le interpellanze del Consigliere Pettinari su “ Censimento scarichi inquinanti nel S.I.R. di Chieti Scalo”, del Consigliere Febbo su “Valorizzazione e sviluppo turistico integrato e sostenibile con recupero di borghi aree interne”, del Consigliere Marcozzi su “Deflusso minimo vitale e protocolli di sperimentazione per le concessioni di derivazione idrica già autorizzate”, del Consigliere Di Nicola su “Nuovo metodo di calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti”. In esame dell’Assemblea il progetto di legge che intende modificare le regole di assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale e quello in tema di “congruità dell’incidenza della manodopera denunciata sul valore dell’opera”. Sono previste, inoltre, le votazioni per l'elezione del Garante dei detenuti, dei componenti della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini e di un componente del Collegio regionale per le Garanzie Statutarie. Infine, saranno esaminate le seguenti risoluzioni: a firma dei Consiglieri Sara Marcozzi, Riccardo Mercante, Domenico Pettinari e Gianluca Ranieri (M5S) sulla "Istituzione di una giornata della memoria atta a commemorare i meridionali morti in occasione dell'unificazione italiana"; a firma dei Consiglieri Imapieri e Febbo (FI) sulla “Tuitela dei magistrati onorari”; a firma del Consigliere Mario Olivieri (AC) sulla "Pubblicazione dell'elenco avviso pubblico Housing sociale"; a firma del Consigliere Mario Mazzocca (Art. 1- MDP) su "Piano delle Aree"; a firma del Consigliere Pietro Smargiassi (M5S) sul "Decreto di soppressione reparti di Polizia stradale"; a firma del Consigliere Pierpaolo Pietrucci (PD) su "Percorso metanodotto Snam e centrale di compressione e spinta della città di Sulmona sui Comuni dei crateri sismici centro Italia e di tutta l'area sismica (zone 1 e 2) dell'Appennino"; a firma del Consigliere Pietrucci sulla "Istituzione di un tavolo tecnico per la proroga dei contratti e per garantire la continuità lavorativa del personale assunto a seguito degli eventi sismici del 2009"; a firma del Consigliere Olivieri su "Gestione autostrada A14".

Redazione Independent