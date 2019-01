Clamorosa svolta nel delitto irrisolto di Alessandro Neri? Sei arresti

CLAMOROSA SVOLTA NELL'OMICIDIO IRRISOLTO DI ALESSANDRO NERI: SEI ARRESTI DEI CARABINIERI, Sembrerebbero vicine ad una svolta le indagini sull’omicidio di Alessandro Neri. Dalle prime ore della giornata è in corso una vasta operazione dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Pescara. Al momento sono 6 le ordinanze di custodia cautelare in carcere, oltre diverse perquisizioni domiciliari. I provvedimenti sono stati disposti dal Gip del Tribunale di Pescara su richiesta della locale Procura nel contesto delle indagini legate all’omicidio del 29enne di Villa Raspa di Spoltore, ucciso a colpi di arma da fuoco lo scorso 5 marzo 2018, nei pressi del torrente di Fosso Vallelunga a Pescara. Il suo corpo venne trovato tre giorni dopo, l’8 marzo, in un canale alla periferia di Pescara. Sono circa cento i carabinieri impiegati nell’operazione.

Ulteriori dettagli saranno forniti nel corso di una conferenza stampa alle ore 11.30 nei locali del Comando Provinciale Carabinieri di Pescara.

+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++

Redazione Independent