Carabinieri a Rancitelli per l' ambiente: sgomberati oltre 30 quintali di rifiuti

CARABINIERI A RANCITELLI PER L'AMBIENTE. Il Comando Provinciale Carabinieri di Pescara ha disposto e coordinato un intervento congiunto nel quartiere Rancitelli da parte dell’Arma Territoriale (Compagnia di Pescara) e dei Carabinieri Forestali del Gruppo del capoluogo (Nucleo CITES, NIPAAF – Nucleo Investigativo di Polizia ambientale, agroalimentare e forestale e la Stazione CC Forestale di Pescara). L’azione si è svolta in particolare al “Ferro di cavallo”. Scopo principale dell’attività di stamane è stato quello di intervenire nelle zone più compromesse dal punto di vista ambientale, nei punti in cui si è nel tempo cumulato ogni genere di rifiuto, molti di natura ingombrante (sedie, tavoli, materassi, parti di arredamento, pezzi di carrozzerie, calcinacci, rottami vari) in modo da conferire ai luoghi un aspetto più dignitoso e restituire salubrità all’ambiente.

In totale sono stati rimossi più di 30 quintali di rifiuti che sono stati prelevati dai mezzi di ATTIVA allo scopo coinvolta e chiamata alla raccolta. In via lago di Capestrano, inoltre, è stato ispezionato un box abusivo in cui sono stati ritrovati due cani molossoidi custoditi in non idonee condizioni, motivo per cui al proprietario sono state impartite delle prescrizioni di polizia veterinaria.

Congiuntamente all’attività di bonifica ambientale, la Compagnia Carabinieri di Pescara ha proceduto a controlli su strada e ad alcune perquisizioni domiciliari. Controllati anche alcuni soggetti sottoposti a misura con obblighi. Il dispositivo che ha operato ha consentito, dunque, di procedere:

all’arresto di E.S. cl.’86, in quanto destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello de L’Aquila–Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo lo stesso espiare la pena definitiva di anni 1 mesi 6 e giorni 12 di reclusione, oltre alla multa di 12.000,00, poiché riconosciuto colpevole del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, commesso in Lanciano nel 2014. L’arrestato è stato poi tradotto presso la Casa Circondariale di Pescara;

di denunciare a piede libero un 28enne di origine romena poiché, sottoposto a controllo alla circolazione stradale, è stato sorpreso alla fine di Via Tavo con varie dosi di eroina ;

di denunciare a piede libero una donna, R. R. 40enne residente a Pescara, poiché sottoposta a perquisizione personale, sempre lungo Via Tavo, è stata trovata in possesso di una dose di metadone.

Gli operanti hanno, infine, proceduto al controllo di oltre 50 persone e 30 veicoli ed al sequestro di un’autovettura e di un ciclomotore in quanto privi di copertura assicurativa.

