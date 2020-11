Trasporto pubblico: capienza ridotta del 50%

Dimezzata la capienza dei posti sui mezzi pubblici regionali come misura anti contagio. A stabilirlo l’ordinanza numero 98 firmata dal governatore Marco Marsilio.

“A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi, prevedendo conseguentemente in via prioritaria una maggiore occupazione dei posti a sedere e la parziale occupazione di quelli in piedi”. E nell’individuazione dei posti occupabili “bisognerà dare preferenza a quelli situati in posizioni maggiormente interessate da ricambio dell’aria. I posti a sedere non occupabili dovranno essere contrassegnati, così come dovranno essere individuati le eventuali postazioni in piedi”.

Le aziende del trasporto pubblico -come si legge nel documento- dovranno quindi prevedere corse supplementari in caso di non capienza dei mezzi rispetto alla domanda effettiva di mobilità, ed eliminare le corse in caso di assenza di domanda di mobilità.