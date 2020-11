Boom di contagi da Coronavirus in Abruzzo zona arancione da domani

BOOM DI CONTAGI IN ABRUZZO ZONA ARANCIONE DA DOMANI. Boom di contagi in Abruzzo zona arancione da domani, mercoledi 11 novembre 2020. Sono complessivamente 15.888 i casi positivi al Covid 19 registrati dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 746 nuovi casi (di età compresa tra 10 mesi e 101 anni).

Dei nuovi positivi, 449 sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 91, di cui 26 in provincia dell’Aquila, 16 in provincia di Pescara, 23 in provincia di Chieti, 26 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 26 nuovi casi e sale a 628 (di età compresa tra 61 e 94 anni, tutti residenti in provincia dell’Aquila).

Nel dato sono compresi 21 decessi delle scorse 3 settimane comunicati oggi dalla Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 4832 dimessi/guariti (+163 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 10428 (+556 rispetto a ieri).

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 323845 test (+4766 rispetto a ieri). 530 pazienti (+17 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 46 (-2 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 9852 (+539 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Del totale dei casi positivi, 4803 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+272 rispetto a ieri), 3106 in provincia di Chieti (+178), 3534 in provincia di Pescara (+143), 4109 in provincia di Teramo (+142), 153 fuori regione (+19) e 183 (-9) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Redazione Independent