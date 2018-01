Anziano di Bellante impazzisce e si barrica in casa minacciando di uccidere la nipote

BELLANTE: ANZIANO IMPAZZISCE, SI BARRICA IN CASA E MINACCIA DI UCCIDERE LA NIPOTE. Un anziano di Bellante, gravemente malato, si e' barricato in casa minacciando di uccidere la nipote 43enne, puntandole un fucile da caccia alla testa, e di sparare a chiunque si fosse avvicinato; quindi ha minacciato di rivolgere l'arma contro se stesso. Dopo due ore di delicata trattativa e' stato convinto dai Carabinieri lo hanno accompagnato in ospedale, a Sant'Omero. L'uomo è stato denunciato per minaccia aggravata e ricoverato in una struttura sanitaria.

Redazione Independent