Allerta meteo in tutto l'Abruzzo per l'arrivo di Buran, il vento gelido siberiano

L'ABRUZZO SI PREPARA AD AFFRONTARE BURAN, IL VENTO GELIDO SIBERIANO. E' allerta in tutto l'Abruzzo per l'ormai prossima e annunciata ondata di maltempo. Buran, il gelido vento siberiano, il più freddo che possa raggiungere l'Italia, dovrebbe colpire la nostra penisola da Nord-Est, facendo crollare le temperature di 10/12°, nel week end.

Secondo il bollettino del Centro Meteo d'Abruzzo le giornate di ghiaccio e neve dovrebbero manifestarsi questa domenica o al massimo lunedì.

Se al Nord nevicherà a tratti, entro sera i fiocchi cadranno fin sulle coste di Marche, Abruzzo, Molise, fiocchi anche in Toscana e Umbria.



In ogni caso quest'anno, prevedendo ondate di neve e gelo, la Regione ha predisposto un piano di sicurezza con mezzi spazzaneve e turbine in grado di risolvere la situazione e per scongiurare quanto accaduto lo scorso anno.

Redazione Independent