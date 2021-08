A Pescara arriva la Coppa Uefa 2020 vinta dall'Italia

Il 10 settembre alle 18 a Pescara la Lnd Abruzzo presenterà i calendari del campionato regionale di Eccellenza per la stagione che partirà ufficialmente il 19 settembre 2021. L'evento si terrà nella Sala Consiliare del Comune di Pescara, così come avvenuto oggi in occasione del sorteggio degli abbinamenti della Coppa Italia Eccellenza. Al fianco del presidente regionale Concezio Memmo ci sarà anche il massimo rappresentante del calcio italiano: il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio Gabriele Gravina. In quell'occasione sarà esposta la Coppa degli Europei 2020 vinta dall'Italia nella finale di Wembley contro i padroni di casa e sollevata al cielo dagli azzurri di Roberto Mancini. Sarà una delle primissime esposizioni del trofeo sul territorio italiano.

Costantino Spina