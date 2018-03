500 PALLONCINI PER DIRE NO AL GASDOTTO E ALLA CENTRALE SNAM. Organizzato dal Meetup amici di Beppe Grillo Sulmona un flash-mob con oltre 500 palloncini da lanciare nel cielo d'Abruzzo, dal cuore del centro storico della città, Piazza XX Settembre, sabato 31 marzo, alle ore 17,30, per far sentire il No del territorio alla concretizzazione del progetto. L'iniziativa coinvolgerà tutti i cittadini che, sensibili al destino del proprio territorio, vorranno lanciare in modo civile e pacifico un loro segnale di rifiuto, rispedendo al mittente, un progetto che non ci appartiene, completamente calato dall'alto.

"Il momento - si legge in una nota - è assai critico: da notizie di stampa si apprende che il 4 aprile prossimo è previsto un confronto sull'iter riguardante l'istanza di autorizzazione alla costruzione ed esercizio del metanodotto “Sulmona-Foligno”, confronto volouto dal Capo Dipartimento, Annalisa Cipollone, dal quale si teme possa venir fuori un ok politico, con un colpo di coda del Governo uscente.'opera di enorme impatto ambientale sulla collettività, che dovrebbe essere realizzata in un territorio fragile ed esposto a terremoti frequenti e spesso distruttivi".

Dunque anche il Meetup sulmonese dice no a gran voce, coinvolgendo la cittadinanza. Il banchetto di sabato 31 marzo, che avrà luogo presso i portici di Corso Ovidio (angolo via De Nino), distribuirà la mattina, dalle ore 10,30 alle ore 13, le uova pasquali di autofinanziamento; nel pomeriggio invece, oltre alle uova, distribuirà gratuitamente dei palloncini rigorosamente in materiale biodegradabile, sui quali sarà possibile scrivere un messaggio da affidare al cielo. L'evento andrà a sommarsi alle tante iniziative in corso in questi giorni, come la grande manifestazione interregionale prevista a Sulmona per il prossimo 21 aprile. Qualora le condizioni del tempo fossero avverse, il flas-mob sarà rimandato secondo opportune e tempestive indicazioni del Meetup.

La sentinella ambientale