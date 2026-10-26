l San Donato conquista il 1° Trofeo Adriatico di Polizia Penitenziaria

Il calcio come terapia del gruppo: i

Quando lo sport entra in carcere per restituire umanità a chi ogni giorno vive il peso della detenzione: la squadra di Pescara supera Chieti in finale, ma la vera vittoria è la condivisione

Una domenica diversa, quella appena trascorsa per le compagini circondariali di Vasto, Chieti, Lanciano e Pescara. Per una volta le guardie hanno cambiato divisa: via giacca, berretto e Beretta calibro 9, dentro calzettoni, pantaloncini, parastinchi e guantoni. È il 1° Trofeo Adriatico di Polizia Penitenziaria, un'iniziativa che, come spiega la direttrice del carcere San Donato di Pescara, Arianna Colonna, «mi è stata proposta non molto tempo fa dai ragazzi del corpo e che ho accolto con estremo entusiasmo, perché va nella direzione del benessere del personale, favorendo occasioni di aggregazione e di condivisione, e dello spirito di gruppo».

Il torneo si apre con la prima semifinale: Pescara-Vasto si chiude 4-2 per i delfini. Poi tocca a Chieti-Lanciano: prevalgono i teatini con un perentorio 3-1, nonostante una super partita del portiere lancianese. La finale per il terzo posto richiama in campo i lancianesi, che si prendono il podio con un pirotecnico 4-2 ai danni di un coraggioso Vasto.

Per la coppa scendono in campo Pescara e Chieti. La partita è tirata: primo tempo 1-1, con un'ammonizione per fallo di mano in area di rigore. La ripresa è combattuta, ma il Pescara trova un gran gol dalla distanza e allunga sul 3-1. Il Chieti tenta il tutto per tutto, ma la rimonta si infrange sui guantoni del portiere avversario. Alla fine è 5-1: trionfo per i delfini del San Donato. Terza classificata la squadra di Lanciano, quarta quella di Vasto.

Come in ogni torneo che si rispetti, non mancano i premi individuali: miglior estremo difensore Salvatore Fedele, miglior giocatore Antonio Russo, entrambi del San Donato. A consegnarli, il comandante di Vasto Sandro Sabatini, la direttrice della casa circondariale di Lanciano Daniela Moi, la vice commissaria Tiziana De Stefanis e la garante di Chieti Monia Scalera. Sugli spalti parenti, amici, comandanti e direttori, per una domenica in borghese a fare un tifo indiavolato per i propri beniamini. L'agonismo è stato alto e l'arbitro Massimiliano Maccarone ha avuto il suo bel daffare: stavolta tocca a lui far rispettare le regole a chi, di mestiere, è abituato a farle osservare.

Il comandante delle case circondariali di Pescara e Lanciano, Gino Di Nella, ha il cuore a metà. Per chi ha tifato? Risponde sornione: «Per il migliore». A rallegrare l'atmosfera c'è Fabio Lopez con la sua fisarmonica, che intrattiene i tanti bambini dei dipendenti. Alla fine arrosticini e rinfresco per tutti, e ogni rivalità passa in secondo piano.

Una domenica all'insegna della compagnia e dello sport per chi ogni giorno lavora a stretto contatto con situazioni complesse, gestendo chi deve pagare il suo conto con la giustizia. Un lavoro oscuro e difficile, quello della Polizia Penitenziaria, che ieri si è regalata un momento fuori dall'ordinario, ritrovandosi semplicemente come persone.