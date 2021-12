Viaggi USA: dall’8 novembre i vaccinati possono recarsi negli Stati Uniti

Per chi attendeva da tempo di viaggiare verso gli USA e aveva dovuto rinunciare causa Covid, ora le cose sono decisamente migliorate: qualche settimana fa, gli Stati Uniti hanno annunciato ufficialmente il consenso all'ingresso ai viaggiatori stranieri completamente vaccinati contro il Covid-19, sia per terra che per aria, a partire dall'8 novembre. "Questa politica è guidata dalla salute pubblica, rigorosa e coerente", ha twittato l'assistente addetto alla stampa della Casa Bianca Kevin Munoz nell'annunciare la notizia.

Non resta che procurarsi l’autorizzazione ESTA per USA cittadini italiani, un biglietto aereo, e partire. Prima, però, ecco chiarito cosa è stato detto e quali sono le nuove regole per poter viaggiare verso gli Stati Uniti dall’8 novembre.

Cosa è cambiato e cosa cambierà

Nel tentativo di rallentare la diffusione del coronavirus, i confini degli Stati Uniti sono stati chiusi dopo marzo 2020 ai viaggiatori provenienti da gran parte del mondo, tra cui l'Unione Europea, la Gran Bretagna e la Cina, l'India e il Brasile. Sono stati banditi anche i visitatori via terra dal Messico e dal Canada. I mesi di restrizioni hanno portato a sofferenze sia personali che economiche. In base alla nuova politica delineata il mese scorso, i passeggeri aerei vaccinati dovranno essere sottoposti a test al massimo tre giorni prima del viaggio, e le compagnie aeree dovranno mettere in atto un sistema di tracciamento dei contatti.

All'inizio della scorsa settimana, una fonte della Casa Bianca ha affermato che l'apertura del confine terrestre sarebbe avvenuto in due fasi. Inizialmente, i vaccini saranno necessari per i viaggi "non essenziali", come visitare la famiglia o per turismo, mentre saranno ammessi anche individui non vaccinati in caso di viaggi "essenziali", come del resto è stato nell’ultimo anno e mezzo.

Una seconda fase, che inizierà all'inizio di gennaio 2022, richiederà invece che tutti i visitatori siano completamente vaccinati per entrare negli Stati Uniti via terra, indipendentemente dal motivo del loro viaggio.

L’approvazione unanime delle compagnie aeree

La mossa è stata annunciata per la prima volta il 20 settembre, ma l'amministrazione Biden non ha detto immediatamente quando le misure sarebbero entrate in vigore. Le compagnie aeree, colpite dalla crisi del coronavirus, hanno applaudito la mossa. I voli transatlantici tra gli Stati Uniti e l'Europa, pieni di viaggiatori premium, erano stati la parte più redditizia del mercato dell'aviazione globale.

Il presidente e CEO di Airlines for America Nick Calio si è detto soddisfatto della notizia, e che la riapertura sicura delle frontiere è essenziale per la ripresa economica della nazione.

"Le compagnie aeree statunitensi sono state forti sostenitrici di un sistema basato sul rischio individuale per alleviare in sicurezza le restrizioni di viaggio e riconosciamo che la riapertura sicura delle frontiere è essenziale per la ripresa economica della nostra nazione. La piena riapertura dei viaggi internazionali è anche fondamentale per rilanciare le economie intorno il mondo, rinvigorendo le comunità e sostenendo milioni di posti di lavoro negli Stati Uniti e all'estero", ha affermato Calio in una nota.

Test e metodi di tracciamento

Non sono in verità stati ancora resi noti tutti i dettagli tecnici e logistici delle nuove disposizioni. I funzionari lo avevano però precedentemente delineato, affermando che i passeggeri aerei vaccinati dovranno essere sottoposti a test al massimo 3 giorni prima del viaggio e che, come precedentemente riportato, le compagnie aeree dovranno mettere in atto un sistema di tracciamento dei contatti.

Con il nuovo sistema, le persone vaccinate e che hanno ottenuto un test negativo nelle 72 ore precedenti al viaggio potranno quindi salire a bordo di un volo per gli Stati Uniti purché condividano le informazioni di tracciamento dei contatti. Gli stranieri non vaccinati saranno generalmente esclusi dall'ingresso (a parte, come menzionato precedentemente, motivi di carattere essenziale) mentre gli americani non vaccinati avranno bisogno di un test Covid-19 negativo.

Le autorità sanitarie statunitensi hanno affermato che tutti i vaccini approvati dalla Food and Drug Administration e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità saranno accettati per chi effettua l’ingresso per via aerea. Al momento, tra i vaccini compresi in questa lista ci sono AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer/BioNTech, Sinopharm e Sinovac. Non è invece ancora chiaro come gli Stati Uniti tratteranno le persone che hanno iniezioni miste: una dose di un tipo di vaccino seguita da una dose di un altro.

Inoltre, nonostante le rigide chiusure delle frontiere, gli Stati Uniti non hanno ancora imposto vaccini per i viaggi aerei nazionali.

Per concludere

La speranza generale è che questo sia solo l’inizio di una nuova epoca in cui i viaggi verso gli States possano riprendere in maniera fiorente e regolare, siano per vacanze, per visitare amici e parenti, o per qualsiasi altro motivo che spinge a voler visitare questo immenso Paese. Come per ogni altra cosa in tempi di Covid, si resterà in attesa con occhi e orecchie ben aperti.