Ultime notizie. Franata la Galleria San Silvestro

La Galleria San Silvestro è stata chiusa per una frana improvvisa e che ha coinvolto un’automobile miracolosamente scampata al cedimento del cemento armato mentre era in marcia in direzione Francavilla al Mare. Soltanto ferite ad un braccio per il conducente della BMW che non è riuscito ad evitare l’impatto col muro di cemento staccatosi dal tunnel. Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia stradale ed un’ambulanza del 118. La galleria è stata chiusa al traffico e la circolazione è deviata verso la statale adriatica.





