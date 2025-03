Ultime Notizie - Ragazzo 24enne ucciso a coltellate

Un ragazzo di 24 anni è stato ucciso a coltellate poco prima dell’alba di oggi, domenica 16 marzo, sul lungomare di San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. L’omicidio sarebbe avvenuto intorno alle 5 di questa mattina. La vittima è stata colpita mortalmente all’addome, forse con un machete, per motivi al momento ancora da chiarire.

Sono stati purtroppo inutili i tentativi di salvargli la vita messi in atto dal personale sanitario del 118 giunti sul posto insieme ai Carabinieri della stazione di San Benedetto che hanno avviato le indagini.

Gli uomini dell'Arma hanno cercato prima di tutto di capire se il successivo ferimento di un altro giovane avvenuto a Grottammare (anche in questo caso, si tratterebbe di un accoltellamento) è collegato all'omicidio.

Secondo fonti dei Carabinieri, sarebbe confermata l'ipotesi secondo la quale, dopo l'omicidio del 24enne, potrebbe essere partita una sorta di caccia all'uomo che ha portato ad altri ferimenti da arma da taglio (alcuni lievi) di cui quello più serio a Grottammare per il quale è intervenuta l'eliambulanza per il trasferimento all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona.

Come riporta Il Resto del Carlino, in via Gabrielli, lungo la statale Adriatica, in zona Ragnola, è stato soccorso un 23enne romeno, ferito lievemente e condotto nella caserma di San Benedetto per essere ascoltato.

Gli investigatori, il cui lavoro è coordinato dal capitano Francesco Tessitore, stanno sentendo numerosi testimoni per ricostruire l'accaduto. Alle indagini collabora anche il personale del commissariato di polizia.

Al momento il bilancio è di un morto e quattro feriti, di cui uno grave. Sul luogo dell’omicidio sono intervenuti per un sopralluogo il colonnello Domenico Barone, comandante provinciale dei carabinieri, il procuratore della Repubblica di Ascoli, Umberto Monti, e il personale della scientifica per i rilievi.

La salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale di San Benedetto. L'episodio ha avuto ripercussioni anche sugli eventi in programma in città: la pedalata per bambini prevista in occasione della Tirreno-Adriatico è stata annullata.