Tutto quello che c'è da sapere sull'olio motore per auto: qual è il migliore?

La funzione dell'olio motore nella tua auto:

Per funzionare correttamente nel tempo L'olio motore svolge molti ruoli nel consentire un motore. I piùimportanti sono;

● Lubrificante :

● Protezione contro la corrosione

● Rubare

● Raffreddamento :

L'attrito tra le passate meccaniche fa sì che la temperatura delmotore aumenti l'energia persa durante la combinazione. Attraverso il circuito di lubrificazione, la lubrificazione fornitadall'olio motore aiuta ad affrontare in parte il calore. Del motoreche può raffreddare solo alcune parti, integra il liquido di raffreddamento.

● Pulizia :

Dell'olio motore, il potere pulente è fondamentale. In sospensione, depositi microscopici si accumulano nel motore e rimangono. Al filtro dell'olio, il flusso dell'olio motore trasportacontinuamente queste impurità, causando depositi dannosi sullasuperficie del motore dove sono intrappolate e quindiimpossibilitate.

Ogni quanto dovresti cambiare l'olio:

Si stima che ogni 3.000 miglia a 5000 miglia o ogni sei mesi in media i veicoli necessitino di un cambio dell'olio. L'olio motoreCastrol GTX 15218F è completamente sintetico è completamente sintetico e aiuta a garantire alte prestazioni nellaprotezione del motore. E questa è la ragione per scegliere trasintetico e semi-sintetico. Questo può variare in base allafrequenza di guida, all'età del veicolo, all'olio che usi e allaqualità. Tra una modifica e l'altra, potresti essere in grado di aspettare in sicurezza un po' più a lungo, se guidi un veicolo piùnuovo. Con te e il tuo veicolo, è meglio consultare i tuoi espertidi cura dell'auto se non sei sicuro che il sistema di 3.000 miglia/sei mesi funzioni.

Come si sporca l'olio motore e come controllarlo:

Per lubrificare e mantenere il motore freddo, l'olio lavora sodo. Dalle pareti dei cilindri del tuo motore, la causa principaledell'olio sporco è la cenere raccolta. Raccoglie i contenitori di metallo e carbonio, attraverso il tuo motore come un ciclodell'olio.

Come faccio a sapere se il mio olio motore è sporco?

1. Per il colore del tuo olio e il livello dell'olio controlla l'astina di livello .

2. L'udito di Ingenrla suona come bussare o prestazioni del motore più rumorose .

3. Dentro la cabina puzza di olio.

4. Uno scarico fumatore che se ne accorge

Confronta olio motore 15218F CASTROL 5W-40 e Total Quartz 9000 Energy 5W40:

Per veicoli a benzina e diesel senza PDF Quartz 9000, Energy è un potente olio per auto basato sulla sintesi. Per WW, Audi, Seat, Skoda, Mercedes Benz, Porsche, Fiat e Chrysler.

● SAE 5W-40

● ACEA A3 / B4

● API SN / CF

● MB- Approvazione 2295

● Porsche A40

● Chrysler MS-12991.

● Fiat 9.55535-M2

Come scegliere l'olio motore giusto:

Per l'approvazione del produttore di ricerca della tua auto. Ci sono per quanto riguarda la viscosità dell'olio motore o le specifiche per cui le opzioni sono già specificate, la maggiorparte delle volte. Dal produttore, alcuni marchi sono preferiti e consigliati. Un grande aiuto è stato fornito dalla guida dell'olio e dalla ricerca dell'olio dei produttori di olio motore. In rete, forniscono i produttori di olio motore più economici, dei piùeconomici fornisce olio motore 100. De è uno di questi.