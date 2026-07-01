“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Stop all’acqua il 2 luglio per lavori sulla rete idrica in 16 Comuni del Teramano
Temporanea sospensione dell’erogazione idrica in una vasta area della provincia di Teramo nella giornata di giovedì 2 luglio, per un intervento di riparazione sulla rete acquedottistica provinciale.
I lavori interesseranno una condotta adduttrice nel territorio comunale di Castellalto e richiederanno l’interruzione del servizio dalle 10 alle 23.
Il provvedimento coinvolgerà interi territori comunali e località nei comuni di Alba Adriatica, Ancarano, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Morro d’Oro, Mosciano Sant’Angelo, Nereto, Notaresco, Roseto degli Abruzzi, Sant’Egidio alla Vibrata, Sant’Omero, Teramo, Torano Nuovo e Tortoreto.
Le strutture ospedaliere dell’area interessata resteranno regolarmente alimentate e non subiranno disservizi.