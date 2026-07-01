Frase del giorno

01 Lug, 2026
  1. Home
  2. Stop all’acqua il 2 luglio per lavori sulla rete idrica in 16...

Stop all’acqua il 2 luglio per lavori sulla rete idrica in 16 Comuni del Teramano

  • Generale Direttore
  • 30 Giugno, 2026
  • Commenta

Temporanea sospensione dell’erogazione idrica in una vasta area della provincia di Teramo nella giornata di giovedì 2 luglio, per un intervento di riparazione sulla rete acquedottistica provinciale.

I lavori interesseranno una condotta adduttrice nel territorio comunale di Castellalto e richiederanno l’interruzione del servizio dalle 10 alle 23.

Il provvedimento coinvolgerà interi territori comunali e località nei comuni di Alba Adriatica, Ancarano, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Morro d’Oro, Mosciano Sant’Angelo, Nereto, Notaresco, Roseto degli Abruzzi, Sant’Egidio alla Vibrata, Sant’Omero, Teramo, Torano Nuovo e Tortoreto.

Le strutture ospedaliere dell’area interessata resteranno regolarmente alimentate e non subiranno disservizi.

 

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661