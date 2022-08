Sparatoria sulla Strada Parco: un morto e un ferito

Incredibile episodio di violenza poco fa sulla ‘Strada Parco’ polmone verde della città di Pescara. Si parla di quattro colpi di pistola esplosi in direzione di un bar all’angolo con via Ravasco. Due persone sono rimaste a terra, una è morta mentre l’altra è strada trasportata in ospedale dall’ambulanza. Sul posto diversi mezzi della polizia e sanitari del 118. Secondo una prima ricostruzione è stato fatto fuoco da due persone a volto scoperto che adesso sono in fuga ricercate dalle forze dell’ordine. Non si conoscono le generalità del ferito e della vittima. Notizia in aggiornamento