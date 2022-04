Sparatoria in Piazza Salotto, si cerca un uomo in fuga

Momenti di panico poco fa a Piazza Salotto, per una azione criminale con le armi di cui si sa ancora pochissimo. Sul posto c’è una ambulanza del 118 e la polizia della Squadra Mobile sezione anticrimine per i rilievi del caso. Secondo alcune testimonianze un uomo avrebbe esploso colpi di pistola verso alcuni locali all’angolo della piazza principale della città, ormai teatro di scene sempre più incedibili, colpendo una persona che era in compagnia della fidanzata, per poi darsi alla fuga in direzione nord. Ovviamente c’è grande preoccupazione, poiché questo fatto e’ capitato davanti a decine di persone e con tanti bambini a passeggio coi genitori.

****SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI****

La persona colpita, un giovane pescarese, non sarebbe in pericolo di vita. Alla base del gesto forse una vendetta legata ad un rissa consumatasi alcuni giorni fa proprio in quel punto dove e’ avvenuta l’aggressione.