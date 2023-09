Fare il Sindaco a Pescara, come in quello di qualsiasi altro Comune di oltre 100.000 abitanti (Pescara ne ha 118.316), non è una passeggiata per la facilità con cui si possono commettere reati anche senza averne vantaggi personali come quello dell’abuso d'ufficio che l’attuale Governo Meloni intende abolire. Sta di fatto che, essendo le loro indennità ferme al 2.000, l’ex Premier Draghi con la Legge di Bilancio 2022, ha inteso compensare il rischio dei Sindaci di finire condannati aumentando loro considerevolmentel’indennità di funzione, convinto anche che, uno stipendio congruo, sia un incentivo a non commettere reati. Per quanto riguarda la carica di Sindaco di Pescara, il compenso lordo attuale è di 5.206 Euro mensili, ma nel 2024 salirà ad una cifra quasi doppia pari cioè a 11.040 Euro mensili indennità prevista dalla finanziaria del 2022, per i Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100mila abitanti com’è appunto quello di Pescara. E’ da tener presente che l'aumento degli emolumenti nonriguarda solo i Sindaci, ma anche i Vicesindaci, gli Assessori e i Presidenti di Consiglio comunale le cui indennità previste sono stabilite in proporzione a quella della Sindaca di Spoltore