Sanità chieti

consiglieri Alessio Monaco (Capogruppo AVS Abruzzo) ed Edoardo Raimondi

(Comune di Chieti, AVS) esprimono profonda preoccupazione e forte

disappunto per le modalità con cui la Direzione Generale della ASL 2 sta

gestendo la delicata questione della ristrutturazione della palazzina C

dell'ospedale SS. Annunziata di Chieti.



Tutto ha avuto inizio il lontano 22 luglio 2022, quando il Comitato

ristretto dei sindaci annunciò con entusiasmo un finanziamento di 60

milioni di euro, di cui 14 specificatamente destinati alla ristrutturazione

e messa a norma della fatiscente palazzina C. In quella sede, il Direttore

Generale (DG) Schael rassicurò tutti, impegnandosi a dare il via ai lavori.

Tuttavia, per quasi due anni, il silenzio è calato sulla vicenda, fino al

20 febbraio 2024, quando la DG ha convocato i primari per comunicare

l'avvio dell'iter operativo, con un annuncio che ha gettato nello

sconcerto: lo sgombero dei reparti interessati (ginecologia, nefrologia,

medicina, oculistica e ambulatori specialistici) senza alcuna garanzia

sulla loro futura collocazione.



La reazione della città non si è fatta attendere. Grazie alla mobilitazione

dei cittadini, del Comune e dell'Università, il 26 febbraio il DG Schel ha

dovuto fare marcia indietro, accettando la nomina di una commissione

tecnica che entro il 31 marzo dovrà valutare la fattibilità del progetto e

la delocalizzazione dei reparti, con l'auspicio che rimangano all'interno

delle strutture sanitarie cittadine. Ma non è finita qui. Il 27 febbraio,

in Prefettura, Schael ha confermato la creazione della commissione, un

risultato ottenuto a fatica e contro la sua stessa volontà.



Tutto questo evidenzia una assoluta mancanza di trasparenza*:* La

cittadinanza e le istituzioni locali sono state tenute all'oscuro per

troppo tempo. Incertezza sul futuro: Tempi e finanziamenti dell'opera

rimangono avvolti nel mistero. Servizi a rischio: La deprivazione dei

servizi sanitari per la città di Chieti è una minaccia concreta. Lavoro e

ricerca in pericolo: I posti di lavoro e i dipartimenti di medicina

dell'Università D'Annunzio sono a rischio. Scontro istituzionale*:*

L'atteggiamento del DG Schael ha alimentato un clima di tensione.



Alessio Monaco dichiara: "Porterò questa vicenda in Consiglio Regionale,

utilizzando tutti gli strumenti a mia disposizione per fare chiarezza e

tutelare la sanità teatina".



Edoardo Raimondi afferma: "Condanniamo fermamente l'atteggiamento del DG

Schael. Siamo e saremo al fianco dei cittadini, nelle sedi istituzionali,

per difendere i loro diritti". Raimondi aggiunge: "A Chieti, abbiamo

chiesto un consiglio comunale straordinario sulla sanità, per affrontare

questa emergenza".



Monaco e Raimondi ribadiscono il loro impegno a vigilare sulla situazione e

a garantire che la sanità pubblica di Chieti non venga compromessa.