San Salvo piange Claudio: un 16enne spezzato sulla strada

Intorno alle 2.30 di questa notte, in via Grasceta a San Salvo, una strada ha restituito solo silenzio e dolore. Claudio Santavenere, 16 anni, originario di Lentella e residente a San Salvo, è morto in un violento incidente stradale; altri quattro giovani sono rimasti feriti e sono stati assistiti dal 118 e trasportati all’ospedale San Pio di Vasto. Per Claudio, purtroppo, i soccorsi non hanno potuto fare nulla. La salma è stata trasferita all’ospedale di Pescara, a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti previsti.



Secondo le prime ricostruzioni, una Fiat Punto (nella versione Grande Punto) e una Fiat Bravo si sono scontrate frontalmente. L’urto è stato violentissimo e ha coinvolto complessivamente cinque giovani: Claudio viaggiava come passeggero su una delle due vetture. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri, che stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica esatta e accertare le cause dello scontro, ancora in corso di definizione.



La notizia ha scosso le comunità di San Salvo e Lentella, dove Claudio era conosciuto e amato. La sua età — 16 anni appena compiuti a febbraio — rende ancora più straziante la perdita: una vita piena di progetti, studi, amicizie e futuro, interrotta all’improvviso. In queste ore, il pensiero di molti va alla famiglia, agli amici, ai compagni di scuola e a tutti i giovani coinvolti.



Incidenti come questo ricordano, senza bisogno di toni accusatori, quanto la strada possa diventare pericolosa in un attimo, specialmente di notte. Non serve cercare colpevoli prima del tempo: servono rispetto delle regole, attenzione e la consapevolezza che ogni viaggio, per quanto breve, merita cura.