Pettinaristi ricostruiscono il pasticci dell’urbanistica in salsa pescarese

Questa mattina *Domenico Pettinari, Caterina Artese e Massimiliano Di Pillo*

– rispettivamente Presidente del Movimento Politico “Pettinari per

l’Abruzzo” e consiglieri comunali del predetto movimento – hanno tenuto una

conferenza stampa sulle ultime vicende legate all’urbanistica.







E’ accaduto – dichiara *Caterina Artese* - che la politica di Pescara ha

particolarmente favorito la categoria dei costruttori, attraverso due

Delibere di Consiglio Comunale, la n. 20 del 9 marzo 2023 e la n. 163 del

31 ottobre 2017, che hanno permesso una urbanizzazione spinta, oltre i

limiti consentiti.



Non a caso le delibere comunali sono state annullate, il 6 maggio 2024 da

una sentenza del TAR e il 13 gennaio 2025 da una sentenza del Consiglio di

Stato.







Le Leggi nazionali, in particolare il Decreto Sviluppo (D.L.70/2011 e i

ss.mm.ii e varianti e decreti, incluso l’art. 10 del D.L. 76/2010) hanno

permesso: un aumento di cubatura del 20%, la rigenerazione urbana intesa

come processo economico, sociale e ambientale, e la semplificazione dei

processi di riqualificazione urbana, rispetto alla sagomatura e alle

distanze tra edifici, permettendo di fatto il passaggio da un regime di

semplice ristrutturazione a quello di nuova costruzione.



Con la L.R. n.49 del 2012, che ha recepito il Decreto Sviluppo – continua

*Artese* - si sono persi i buoni propositi, infatti non si parla più di

“aree” ma di “edifici” e si concede un’ulteriore aumento di cubatura, pari

al 30% che, sommato a quello nazionale arriva al 50%.



Il Comune di Pescara avrebbe dovuto deliberare pianificando adeguatamente

questi considerevoli aumenti di cubatura rispetto al territorio,

diversificando e regolamentando in ordine alle esigenze e alle zonazioni

del Piano Regolatore Generale. Invece il Consiglio Comunale nel 2017 ha

deliberato salvaguardando solo le zone A e B1 del PRG, permettendo le varie

premialità edilizie a tutto il territorio comunale.



In tal modo – continua *Artese* - i cittadini hanno visto abbattere, nelle

zone centrali della città, case di 2 piani e costruire al loro posto

palazzi di 5 o più piani, con aumenti volumetrici anche in larghezza. Di

conseguenza sono cambiate anche le condizioni di vivibilità urbana, con il

rischio di svalutazione delle aree residenziali, non adattate alla nuova

pressione demografica e alla maggiore richiesta di servizi.



Nel 2023 il Comune approva un’ulteriore Delibera di Consiglio che, in

deroga al PRG, permette l’applicazione di queste norme anche sui Viali

della Riviera.



Una situazione – insiste *Artese* - che ha ricordato i tempi bui della

speculazione edilizia, quelli del famoso film di Francesco Rosi “Le mani

sulla città” del 1963, dove la didascalia recitava: «*I personaggi e i

fatti qui narrati sono immaginari, è autentica invece la realtà sociale e

ambientale che li produce*».



Per fortuna i tempi sono cambiati ed è aumentata la consapevolezza da parte

dei cittadini del valore insostituibile della qualità ambientale in cui si

vive.



Pescara ha rischiato, e rischia ancora, di perdere per sempre la città del

‘900 che le conferisce una “qualità diffusa”, si tratta un tessuto compatto

e di pregio che rappresenta anche la storia urbanistica di Pescara.







Ricordiamo che Pescara è una città con una densità demografica alta,

infatti è la settima in Italia, con circa 3700 ab/Kmq, per cui non si può

permettere di derogare le distanze tra le finestre di palazzi attigui e

neppure di alzare palazzoni nel centro cittadino, dove il valore degli

immobili rischia di abbassarsi.



Viceversa gli edifici delle periferie e di alcuni quartieri hanno reale

necessità di adeguamento energetico e sismico.







Con il blocco delle istruttorie relative ai titoli edilizi a seguito

dell’annullamento delle delibere comunali, molti imprenditori vivono

nell’incertezza delle autorizzazioni con il rischio economico che ne può

derivare.



Dalle dichiarazioni pubbliche fatte dal Presidente dei costruttori –

continua *Artese* - la stima economica in gioco è di circa 150 milioni di

euro, con un effetto leva di almeno mezzo milioni di euro, considerando le

tante opere di urbanizzazione messe in campo, inclusi i progetti di PNRR.



In una delle ultime conferenze stampa – insiste *Artese* - il dirigente del

“Settore edilizia e sviluppo economico” del Comune, Antonio D’Alessandro,

afferma che a seguito della sentenza del TAR procederà verso un’attività di

riesame dei permessi rilasciati “*considerando che ogni titolo avrà una

storia a se e non è possibile generalizzare*”, mentre per “*gli interventi

post delibera 2023*” che “*sono 20*” di cui “*16 che hanno iniziato gli

interventi*” che si “*dovranno fermare*”.



Il Comune intende procedere in due modi: “*con l’avvio di un procedimento

di annullamento in autotutela, per quelli ove non vi è stata comunicazione

dell’inizio lavori, mentre per gli altri instaurerò il contraddittorio*”.







In definitiva si è prodotta una situazione molto critica, poiché i permessi

per costruire sono stati dati in regime di rispetto delle regole, comunali,

che attualmente non sono più valide.



Per uscire da questa difficoltà di ordine legislativo – continua *Artese* -

il Comune avrebbe dato l’incarico ad un avvocato, di riconosciuta e solida

competenza, per procedere entro 30 giorni verso una nuova Delibera di

Consiglio Comunale.



Riteniamo – continua *Artese* - che il Presidente degli imprenditori di

Ance Chieti-Pescara, Antonio D’Intino, ha ben ragione quando chiede al

Comune di dotarsi di “*disposizione chiare ed univoche, **essendo in gioco

oltre che l’attività del settore, lo sviluppo economico territoriale e la

qualità abitativa della città*”.



Al tempo stesso riteniamo validi anche i diritti dei cittadini danneggiati

da questa politica di urbanizzazione spinta, che potranno avvalersi della

giurisprudenza amministrativa nell’impugnare la nuova delibera.



Gli atti amministrativi, infatti, in quanto tali possono essere impugnati

dai cittadini che si vedono ledere un loro diritto, e, in questo caso, la

nuova delibera che il Comune andrà ad approvare, con i due pronunciamenti

negativi del TAR e del Consiglio di Stato, rischia di essere debole e di

poter essere impugnata e sospesa di nuovo.



Una situazione molto critica, dove la prudenza nel deliberare sarà

necessaria, con l’obiettivo di ridurre al minimo i danni.







Necessariamente la nuova delibera dovrà considerare di tutelare anche quei

cittadini che hanno ricevuto un danno anche economico dalla riduzione degli

spazi d’aria e luce dei propri edifici.



Per questo consideriamo necessaria un’assunzione di responsabilità

attraverso l’impegno per la redazione di nuovo piano urbanistico della

città, in ottemperanza alla legge urbanistica regionale di governo del

territorio, LR n.58/2023, modificata dalle LL.RR. 6/2024, art. 16, e

7/2024, art. 18 comma 5.







Chiederemo, come lista civica “Pettinari Sindaco”, l’impegno imperativo di

avviare la procedura amministrativa per addivenire a un Piano Urbanistico

che esprima una visione civile e piacevole della nostra città.







E' necessario – conclude *Artese* - un cambio di passo per rispettare i

diritti dei cittadini e per la buona politica, un cambiamento paradigmatico

verso quella che in campagna elettorale abbiamo chiamato “Pescara città

resiliente”, un obiettivo che include lo sviluppo sostenibile della città e

il rispetto degli ambienti naturali