Pettinari scatenato verso il voto: "Si sono spartiti gli scrutinatori"

"Ieri in Consiglio comunale si è sviluppato uno scontro durissimo che ha visto da una parte il mio gruppo e dall’altra il centro destra e il centro sinistra uniti sulla nomina diretta dei 92 scrutatori che si farà nelle prossime ore . Esprimo forte preoccupazione per la scelta di procedere alla nomina diretta degli scrutatori da parte della politica. Ritengo che tale modalità rappresenti un passo indietro sul piano della trasparenza, dell’equità e della fiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche. La funzione dello scrutatore è delicata e centrale nel corretto svolgiment delle operazioni di voto. Proprio per questo motivo deve essere garantita

la massima imparzialità nella selezione delle persone chiamate a ricoprire

questo ruolo. La nomina discrezionale da parte delle forze politiche

rischia di alimentare dubbi, sospetti e polemiche, anche laddove non vi

siano irregolarità, minando la credibilità del processo elettorale.

Il sorteggio pubblico tra gli iscritti all’albo degli scrutatori

rappresenta invece lo strumento più trasparente, equo e oggettivo. Esso

garantisce pari opportunità a tutti i cittadini disponibili, elimina ogni

possibile condizionamento politico e rafforza la fiducia nella correttezza

delle operazioni elettorali.

Nelle prossime ore dovrà riunirsi la commissione elettorale comunale alla

quale partecipano due consiglieri di centro destra e un consigliere di

centro sinistra e a questa commissione sarà demandato il compito di

scegliere discrezionalmente i 92 scrutatori essendo stato abolito il

sorteggio. Noi siamo stati l’unica forza politica che ha sempre contestato

il nuovo metodo introdotto della nomina diretta e, coerentemente, non solo

non abbiamo preteso la nostra presenza in commissione elettorale, ma

abbiamo dichiarato che non forniremo un elenco di nostri da nominare alla

carica di scrutatori perchè riteniamo che la politica non debba scegliere

nominativamente chi gli piace di più ma dovrebbe pretendere di formare gli

scrutatori e poi lasciare al sorteggio la scelta dei nominativi . Queste

rappresentano quelle scelte politiche che più allontanano le persone dalla

politica perché tutti quei cittadini che non saranno nominati e che

ambiscono alla carica di scrutatore soprattutto per guadagnare qualcosina

si disaffezioneranno sempre di più della politica perchè penseranno che

qualcun Per questi motivi oggi ho chiesto con forza in aula che l’assessore

al servizio elettorale ci spiegasse come saranno scelte queste 92 persone .

E queste sono le domande che ho posto in aula . In base a cosa verranno

scelte queste 92 persone ? Forse in base al colore dei capelli ? La

commissione si doterà di un criterio interno o il tutto sarà demandato alla

libera volontà dei commissari ? Si terrà in considerazione la formazione

dei cittadini da nominare a scrutatore ? Il cittadino disoccupato avrà una

corsia preferenziale per la nomina ? ll cittadino disabile? A queste

domande non ho ricevuto nessuna risposta perchè la risposta purtroppo è una

sola , cruda ed amara . Nessun criterio e nessun requisito . I politici

potranno nominare chi vorranno . E questa non è sicuramente una cosa buona

e giusta .

Questi sono alcuni dei fatti che ci continuano a far sostenere che il

centro destra e il centro sinistra su troppi temi sono due facce della

stessa medaglia .



Domenico Pettinari

Candidato Sindaco per Pescara

Coalizione Civica Indipendente

Capogruppo Consiliare