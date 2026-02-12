“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Pettinari scatenato verso il voto: "Si sono spartiti gli scrutinatori"
"Ieri in Consiglio comunale si è sviluppato uno scontro durissimo che ha visto da una parte il mio gruppo e dall’altra il centro destra e il centro sinistra uniti sulla nomina diretta dei 92 scrutatori che si farà nelle prossime ore . Esprimo forte preoccupazione per la scelta di procedere alla nomina diretta degli scrutatori da parte della politica. Ritengo che tale modalità rappresenti un passo indietro sul piano della trasparenza, dell’equità e della fiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche. La funzione dello scrutatore è delicata e centrale nel corretto svolgiment delle operazioni di voto. Proprio per questo motivo deve essere garantita
la massima imparzialità nella selezione delle persone chiamate a ricoprire
questo ruolo. La nomina discrezionale da parte delle forze politiche
rischia di alimentare dubbi, sospetti e polemiche, anche laddove non vi
siano irregolarità, minando la credibilità del processo elettorale.
Il sorteggio pubblico tra gli iscritti all’albo degli scrutatori
rappresenta invece lo strumento più trasparente, equo e oggettivo. Esso
garantisce pari opportunità a tutti i cittadini disponibili, elimina ogni
possibile condizionamento politico e rafforza la fiducia nella correttezza
delle operazioni elettorali.
Nelle prossime ore dovrà riunirsi la commissione elettorale comunale alla
quale partecipano due consiglieri di centro destra e un consigliere di
centro sinistra e a questa commissione sarà demandato il compito di
scegliere discrezionalmente i 92 scrutatori essendo stato abolito il
sorteggio. Noi siamo stati l’unica forza politica che ha sempre contestato
il nuovo metodo introdotto della nomina diretta e, coerentemente, non solo
non abbiamo preteso la nostra presenza in commissione elettorale, ma
abbiamo dichiarato che non forniremo un elenco di nostri da nominare alla
carica di scrutatori perchè riteniamo che la politica non debba scegliere
nominativamente chi gli piace di più ma dovrebbe pretendere di formare gli
scrutatori e poi lasciare al sorteggio la scelta dei nominativi . Queste
rappresentano quelle scelte politiche che più allontanano le persone dalla
politica perché tutti quei cittadini che non saranno nominati e che
ambiscono alla carica di scrutatore soprattutto per guadagnare qualcosina
si disaffezioneranno sempre di più della politica perchè penseranno che
qualcun Per questi motivi oggi ho chiesto con forza in aula che l’assessore
al servizio elettorale ci spiegasse come saranno scelte queste 92 persone .
E queste sono le domande che ho posto in aula . In base a cosa verranno
scelte queste 92 persone ? Forse in base al colore dei capelli ? La
commissione si doterà di un criterio interno o il tutto sarà demandato alla
libera volontà dei commissari ? Si terrà in considerazione la formazione
dei cittadini da nominare a scrutatore ? Il cittadino disoccupato avrà una
corsia preferenziale per la nomina ? ll cittadino disabile? A queste
domande non ho ricevuto nessuna risposta perchè la risposta purtroppo è una
sola , cruda ed amara . Nessun criterio e nessun requisito . I politici
potranno nominare chi vorranno . E questa non è sicuramente una cosa buona
e giusta .
Questi sono alcuni dei fatti che ci continuano a far sostenere che il
centro destra e il centro sinistra su troppi temi sono due facce della
stessa medaglia .
Domenico Pettinari
Candidato Sindaco per Pescara
Coalizione Civica Indipendente
Capogruppo Consiliare