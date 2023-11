Pescara è tra le regioni meno care d'Italia

In base ai dati ISTAT, l’Abruzzo risulta essere una tra le regioni meno care d’Italia. Con 140 Euro di rincaro medio per famiglia ed un’inflazione ad ottobre dello 0,7%, è al pen’ultimo posto di una classifca stilata dall’Unione Nazionale Consumatori. Subito dopo c’è il Molise con 110 euro di rincaro medio per famiglia ed un tasso do inflazione dello 0.6%. Anche Pescara risulta essere tra le città italiane più virtuose. Nel capoluogo adriatico il rincaro annuo per famiglia è di soli 61 Euro con un tasso d’inflazione dello 0,3%. Meglio di Pescara, risulta solo Trapani con un rincaro di appena 38Euro. Teramo con 264 Euro di rincari ed un tasso di inflazione dell’1,3% si colloca al 57 esimo posto della classificaa stilata dall’Unione Consumatori .