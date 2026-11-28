Torna a riunirsi il Consiglio regionale dell'Abruzzo. La prossima seduta è convocata per lunedì 30 novembre alle ore 15 e si preannuncia densa di temi, con al centro questioni ambientali, finanziamenti europei, sanità e iniziative legislative di carattere sociale e sportivo.

Ad aprire i lavori sarà l'interrogazione a risposta orale a firma della consigliera Alessandrini sulle molecole PFAS nelle acque abruzzesi, con particolare riferimento allo stato di attuazione degli impegni assunti con la Mozione n. 6/Seconda Commissione del 22 luglio 2025. Un tema di stringente attualità, che chiama la Giunta a fare chiarezza sui passi compiuti per fronteggiare la contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche.

Sul fronte sanitario arriva poi l'interpellanza del consigliere Taglieri dedicata al recupero delle indennità AIR 118 nei confronti dei medici dell'emergenza sanitaria territoriale. Il documento punta i riflettori sulle responsabilità politiche e amministrative, sulle conseguenze economiche per i professionisti coinvolti e sui rischi che tutto ciò comporta per la continuità del servizio di emergenza-urgenza regionalel

Due le interpellanze firmate dal consigliere Paolucci. La prima riguarda lo stato di attuazione e i ritardi nell'avanzamento finanziario delle Politiche di Coesione 2021-2027; la seconda le criticità nelle procedure di selezione delle candidature relative all'Avviso pubblico PR FESR Abruzzo 2021-2027, Intervento 1.2.2 dedicato alla digitalizzazione delle PMI.

Sempre in tema di programmazione e risorse, il consigliere Pepe ha depositato un'interpellanza sull'utilizzo delle eventuali economie del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027, approvato con DGR 74/24, con riferimento all'intervento "ID FSCRI_RI_2256" sulla mobilità urbana dell'Agglomerato Industriale di Teramo e, in particolare, alla nuova infrastrutturazione, alla manutenzione straordinaria e alla chiusura al traffico del viadotto ARAP – Sovrappasso n. 5 della S.S. 80 Racc. Teramo-Castellalto.

All'ordine del giorno anche i provvedimenti europei relativi alla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e alle procedure di esecuzione degli obblighi europei. Si discuteranno, in particolare, gli indirizzi in materia europea per l'annualità 2026, riguardanti la partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione del diritto europeo nelle fasi "ascendente" e "discendente".

Sul fronte legislativo, due i progetti di legge in discussione: le "Disposizioni regionali per la promozione del calcio camminato" (Alessandrini) e le modifiche alla legge regionale 28 novembre 2025, n. 31 in materia di servizi per la salute dei minori, delle donne, delle coppie e delle famiglie, con l'obiettivo di rafforzare la tutela della salute in menopausa e la prevenzione dei disturbi correlati all'ipogonadismo maschile a insorgenza tardiva (Mannetti, Gatti, Scoccia, La Porta e Marilena Rossi).

L'aula sarà inoltre chiamata all'elezione del Garante regionale per i diritti degli animali. Prevista poi la discussione di quattro risoluzioni: la prima, a firma dei consiglieri Campitelli, Marinucci e Paolucci, riguarda l'ex strada statale 86 "Istonia"; la seconda, del consigliere D'Incecco, chiede l'attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 10 novembre 2021, n. 175, con l'adozione del protocollo regionale per l'erogazione a carico del Servizio sanitario regionale delle formulazioni galeniche e magistrali preparate presso le farmacie pubbliche e private convenzionate a favore dei pazienti affetti da malattie rare.

Le ultime due risoluzioni portano la firma del vicepresidente Blasioli: la prima chiede la rimozione del criterio dell'ordine cronologico di presentazione nei bandi per i soggetti del terzo settore; la seconda punta all'inserimento del corso di specializzazione di "estetista oncologica" nel catalogo formativo della Regione Abruzzo.