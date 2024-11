Offese a giornalisti e staff dell'emittente Super J. L'indignazione dell'ODG

L’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo stigmatizza con severità il grave episodio verificatosi domenica scorsa, quando l’allenatore Guglielmo Bonati, della Folgore Delfino Curi, formazione che milita nel campionato regionale di Eccellenza, ha rivolto pubblicamente parole offensive e inaccettabili ai giornalisti, all’operatore tecnico e allo staff dell’emittente televisiva Super J (Teramo). Sebbene il presidente e il direttore della società Folgore Delfino Curi abbiano contattato il direttore di Super J, Elisa Leuzzo, per esprimere il loro disappunto rispetto a quanto accaduto e per prendere le distanze dal comportamento del loro allenatore e presentare le loro scuse, l’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo non può esimersi dal sottolineare la gravità dell’accaduto.

Simili episodi provocano infatti una grave mortificazione sia per coloro che purtroppo ne sono ingiustamente investiti in linea diretta, sia per la categoria dei giornalisti nel suo complesso. La libertà di informazione e il diritto di cronaca sono valori fondamentali da tutelare e rispettare sempre e comunque. L’OdG Abruzzo evidenzia inoltre il diritto di ogni giornalista di poter lavorare in un clima di rispetto e serenità e di vedere pienamente riconosciuta la propria professionalità.